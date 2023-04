Qualifiche F1 GP Australia 2023: problemi per Perez nel Q1, bandiera rossa

Incredibile colpo di scena nel Q1 delle qualifiche del GP d’Australia 2023, terza tappa del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Albert Park, Sergio Perez è finito nella ghiaia, ergo partirà dall’ultima posizione. Il messicano della Red Bull ha riscontrato gli stessi problemi avuti in mattinata e non è riuscito a sterzare, finendo dritto nella ghiaia. Dato che non è stato possibile spingerlo in dietro e rimetterlo in pista, è stato necessario l’intervento della gru – ovviamente in regime di bandiera rossa – per rimuovere la monoposto dalla pista. Dopo due podi tra Bahrain e Arabia Saudita, ‘Checo’ sarà chiamato a un’impresa per confermarsi in Australia.

