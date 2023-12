Entella-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Pescara, match del Comunale di Chiavari valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine ligure ha intenzione di proseguire la propria scalata e di provare ad avvicinarsi alla vetta occupata da Cesena e Torres. Gli abruzzesi di Zeman, dal loro canto, sono reduci dal successo in Coppa Italia sul Latina e vogliono dare seguito ai risultati anche in campionato. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

