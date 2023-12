Ancona-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Pontedera, match del Del Conero valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra marchigiana vuole provare ad agguantare la zona playoff portando a casa una convincente vittoria davanti ai propri tifosi. La squadra toscana, dal suo canto, spera di realizzare il colpaccio in trasferta per guadagnare terreno nei confronti delle dirette avversarie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

