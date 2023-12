Monterosi-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monterosi-Messina, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro decisivo per ripartire e per cercare di fondare un filotto per puntare ancora alla salvezza. Il match in programma mette difronte l’ultima forza del Girone C contro la terzultima in classifica. Per Monterosi e Messina questa gara potrebbe valere forse più di tre punti, essendo uno scontro diretto che, con tre punti incassati da entrambe, potrebbe essere la base per ripartire. Il match è in programma sabato 2 dicembre alle 16.15 con la diretta del match che sarà visibile su Sky Sport e su NOW TV.