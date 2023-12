Entella-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Juventus U23, match del Comunale di Chiavari valevole per il recupero della quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione ligure sta pian piano risalendo posizioni in classifica e ora vuole provare a puntare il terzo posto, dato che la vetta della classifica in questo momento appare irraggiungibile. La squadra bianconera, dal suo canto, spera di conquistare dei preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

