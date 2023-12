Virtus Bologna-Olympiacos in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Olympiacos, sfida valida per la 15^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Momento molto positivo in Europa per le Vu Nere, che grazie a tre vittorie consecutive hanno consolidato il secondo posto in classifica, alla pari con il Barcellona. La formazione greca, invece, ha fin qui avuto un andamento altalenante, conquistando sette vittorie e ritrovandosi appena fuori dalla zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 19 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Olympiacos, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.