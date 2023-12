Manchester City-Urawa Reds oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Mondiale per Club 2023

Manchester City-Urawa Reds sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su orario, canale e diretta streaming della semifinale del Mondiale per Club 2023. Al King Abdullah Sports City in Arabia Saudita i ragazzi di Guardiola, vincitori dell’ultima Champions League europea, sfidano i giapponesi cha hanno vinto la Champions League asiatica: ci si gioca un posto in finale, chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 19 di martedì 19 dicembre, diretta in esclusiva in chiaro sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, diretta scritta su Sportface.

