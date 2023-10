Entella-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Cesena, match del Comunale di Chiavari valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo il successo dello scorso weekend, vogliono proseguire la loro risalita in classifica per provare ad avvicinarsi alle posizioni di vertice. La compagine romagnola, dal suo canto, è reduce da un pareggio e spera di tornare al successo per agganciare la Torres al comando. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e 256.

