Fiorentina-Cukaricki oggi in tv: canale, orario e streaming Conference League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, giovedì 26 ottobre la Fiorentina ospiterà al Franchi il Cukaricki nella terza giornata della fase a gironi di Conference League 2023/2024. La squadra viola insegue i tre punti tra le mura amiche per proiettarsi a 5 punti nel gruppo F, che vede al momento Ferencvaros e Genk in testa a quota 4. Vittoria obbligata quindi per gli uomini di Vincenzo Italiano che potrebbe proporre alcune rotazioni nell’undici di formazione. La partita sarà trasmessa da Dazn e da Sky, sul canale Sky Sport (253), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti (moviola, parole dei protagonisti e analisi) in tempo reale.