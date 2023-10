Sturm Graz-Atalanta oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Alle 18:45 di oggi, giovedì 26 ottobre l’Atalanta farà visita allo Sturm Graz in occasione della terza giornata di Europa League 2023/2024. La formazione di Gasperini ha l’occasione di mantenere il punteggio pieno in classifica e di rimanere in testa al girone, con Sporting staccata di tre punti e impegnata contro il Rakow. Il tecnico bergamasco si affida ai big: “Koopmeiners è recuperato e quindi penso che giochi, è disponibile come tutti i giocatori che ho convocato. Scamacca ha bisogno di continuità, il giocatore deve ancora riuscire a dimostrare le sue potenzialità. Lavoriamo per questo”. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252). Previsto anche lo streaming su Sky GO e NOW.