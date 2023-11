Entella-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Cesena, match valevole per il recupero della decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Nella passata stagione queste due squadre hanno lottato fino alla fine per la promozione in Serie B, ma alla fine si sono dovute arrendere alla Reggiana. Adesso la compagine ligure ha bisogno di recuperare posizioni e vuole portare a casa una vittoria; i bianconeri, invece, sono al secondo posto e spera di avvicinarsi alla Torres capolista. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 16 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

