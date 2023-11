LIVE – Entella-Cesena, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

E’ tempo per Virtus Entella e Cesena di recuperare il match valido per la decima giornata di Serie C 2023/24. Per la squadra ligure un score molto ballerino che fa oscillare i biancoazzurri a metà classifica del Girone B. Cose diverse invece si devono dire per il Cesena che con una vittoria in quel di Chiavari potrebbe agganciare il primo posto della Torres che è a quota 30. Si parte dalle 20.45 con Sportface.it che vi racconterà il match attraverso la diretta testuale del match.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

Entella-Cesena