Inghilterra-Italia Under 20 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Elite League 2023/2024

Inghilterra-Italia Under 20 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il torneo Elite League ex Otto Nazioni 2023/2024. Gli azzurrini di Bollini cercano un successo all’Eco-Power Stafium contro i pari età britannici: due vittorie e un pari per noi, due sconfitte su due per i padroni di casa, chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20 di giovedì 16 novembre, chi vincerà? Diretta live non disponibile stando alle informazioni attuali, diretta testuale su Sportface.

