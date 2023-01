San Donato-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di San Donato-Torres, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo aver ottenuto due successi consecutivi, vanno a caccia della terza sinfonia per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. I sardi, invece, hanno due punti di vantaggio sui loro rivali odierni e sperano di allungare le distanze, restando a ridosso della decima posizione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

