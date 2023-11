Entella-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Alessandria, match del Comunale di Chiavari valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La compagine ligure sta disputando un campionato al di sotto delle aspettative e spera di trovare qualche gioia in coppa, in modo tale da avanzare agli ottavi di finale. La squadra piemontese, dal suo canto, ha ancora più difficoltà rispetto ai liguri e confida di trovare una svolta in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 8 novembre alle ore 18:30; al momento non è prevista la copertura televisiva per la sfida.

