Coppa Italia Serie C 2023/2024, tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti della Coppa Italia Serie C 2023/2024. Si parte dal primo turno eliminatorio che si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Di seguito, ecco il tabellone dei turni eliminatori della coppa di Serie C.

Tabellone

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

Gruppo 1

Gara P1

PRO SESTO-GIANA ERMINIO

Gara P2

ARZIGNANO V.-TRENTO

Gara P3

MANTOVA-PRO PATRIA

Gara P4

LEGNAGO SALUS-PADOVA

Gara P5

LUMEZZANE-ATALANTA U23

Gara P6

VIRTUS VERONA-TRIESTINA

Gara P7

ALBINOLEFFE-RENATE

Gruppo 2

Gara P8

SPAL-SESTRI LEVANTE

Gara P9

PRO VERCELLI-JUVENTUS NEXT GEN

Gara P10

NOVARA-FIORENZUOLA

Gara P11

CARRARESE-PONTEDERA

Gara P12

ALESSANDRIA-PERGOLETTESE

Gara P13

TORRES-OLBIA

Gara P14

AREZZO-LUCCHESE

Gruppo 3

Gara P15

PESCARA-FERMANA

Gara P16

RIMINI-GUBBIO

Gara P17

RECANATESE-VIS PESARO

Gara P18

LATINA-CASERTANA

Gara P19

ANCONA-PINETO

Gara P20

MONTEROSI TUSCIA-PERUGIA

Gara P21

BENEVENTO-GIUGLIANO

Gruppo 4

Gara P22

PICERNO-TARANTO

Gara P23

AVELLINO-MONOPOLI

Gara P24

FOGGIA-SORRENTO

Gara P25

CATANIA-ACR MESSINA

Gara P26

TURRIS-AUDACE CERIGNOLA

Gara P27

VIRTUS FRANCAVILLA-BRINDISI

Gara P28

JUVE STABIA-POTENZA

SECONDO TURNO ELIMINATORIO

Gruppo A

Gara S1

Vincente Gara P5 Vs Vincente Gara P2

Gara S2

L.R. VICENZA Vs Vincente Gara P3

Gara S3

Vincente Gara P4 Vs Vincente Gara P1

Gara S4

Vincente Gara P6 Vs Vincente Gara P7

Gruppo B

Gara S5

Vincente Gara P9 Vs Vincente Gara P13

Gara S6

Vincente Gara P10 Vs Vincente Gara P11

Gara S7

VIRTUS ENTELLA Vs Vincente Gara P12

Gara S8

Vincente Gara P8 Vs Vincente Gara P14

Gruppo C

Gara S9

Vincente Gara P16 Vs Vincente Gara P20

Gara S10

Vincente Gara P15 Vs Vincente Gara P19

Gara S11

Vincente Gara P21 Vs Vincente Gara P18

Gara S12

CESENA Vs Vincente Gara P17

Gruppo D

Gara S13

Vincente Gara P23 Vs Vincente Gara P24

Gara S14

CROTONE Vs Vincente Gara P27

Gara S15

Vincente Gara P25 Vs Vincente Gara P22

Gara S16

Vincente Gara P26 Vs Vincente Gara P28