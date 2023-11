Napoli-Union Berlino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Youth League 2023/2024

Napoli-Union Berlino sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quarta giornata della Youth League 2023/2024. Allo stadio Piccolo i partenopei U19, ancora fermi a zero punti, cercano di ottenere la prima vittoria contro i tedeschi per sperare ancora nella difficilissima qualificazione alla fase a eliminazione diretta della competizione. Si parte alle ore 11 di mercoledì 8 novembre. Diretta tv e streaming al momento non disponibile su nessuna piattaforma, diretta testuale su Sportface.

