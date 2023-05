Djokovic-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Internazionali d’Italia 2023

Novak Djokovic affronterà Holger Rune nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Decisamente il match più atteso, al quale in molti hanno pensato immediatamente dopo l’uscita del tabellone di singolare. Il talentuoso danese classe ’03, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi mesi, si trova a sfidare la prima testa di serie del torneo. Djokovic – come prevedibile – per ora ha destato impressioni certamente migliori rispetto a quanto fatto vedere lo scorso mese a Monte Carlo e Banja Luka. I due si sono già affrontati in un paio di occasioni: agli Us Open del ’21 vinse il serbo contro un Rune poco più che diciottenne, mentre tutti ricordano la finale dello scorso anno a Parigi Bercy vinta dal danese per 7-5 al terzo.

Djokovic e Rune scenderanno in campo mercoledì 17 maggio alle ore 13:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà questo incontro di quarti di finale. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.