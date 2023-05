Basket, Playoff Serie A2: Cento-Fortitudo, tifosi bolognesi chiedono il rinvio per l’emergenza maltempo

A poche ore da gara-2 dei Playoff di Serie A2 di basket, i tifosi della Fortitudo Bologna chiedono ufficialmente il rinvio del match in casa di Cento in programma stasera alle ore 20:30. Il comunicato ufficiale del gruppo della Fossa dei Leoni spiega le ragioni dei supporters bolognesi: “Chiediamo alla LNP e alle due società che questa partita con si disputi, con il Comune di Bologna che ha invitato a limitare al massimo gli spostamenti – si legge – Una partita è un momento di festa e in questo momento ci sentiamo solo di solidarizzare con la gente di Bologna e della nostra regione colpita da questo disastro climatico. Per questo motivo la Fossa dei Leoni non sarà presente al Palazzetto, a prescindere da quella che sarà la decisione.” Nel comunicato i tifosi spiegano anche come una piccola delegazione sarà fuori dall’impianto per distribuire i loro biglietti, qualora qualcuno volesse assistere alla partita.

Nelle prossime ore comunque il Comune di Cento potrebbe chiudere il Palazzetto, forzando di conseguenza il rinvio. In tal senso eventuali aggiornamenti saranno disponibili in giornata.