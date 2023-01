Djokovic-Lestienne in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Novak Djokovic affronterà Constant Lestienne nel primo turno del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023. A dodici mesi di distanza dalle vicissitudini accadute a Melbourne, il serbo si ripresenta in Australia, questa volta per vincere e continuare ad aggiungere imprese alla sua memorabile carriera. La sua trasferta Down Under inizia da Adelaide, dove è la prima testa di serie del tabellone. Il primo turno, almeno sulla carta, non sembra dei più complicati contro l’esperto tennista francese che nel 2022 per la prima volta è riuscito nel salto di qualità che gli ha permesso di entrare saldamente tra i primi 100 del ranking mondiale. Non ci sono scontri diretti tra i due giocatori, che d’altronde fino a pochi mesi fa avevano sempre giocati eventi di livello diverso.

Djokovic e Lestienne scenderanno in campo per il loro match di primo turno martedì 3 gennaio, con orario ancora da definire. Sono due le emittenti che hanno acquisito i diritti televisivi del torneo, ovvero SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione.