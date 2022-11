Quando ricomincia la Serie A? Calendario, programma, orari della prima giornata del 2023

Quando ricomincia la Serie A dopo la pausa dei Mondiali di Qatar 2022? Ecco il calendario, il programma e gli orari della sedicesima giornata del massimo campionato italiano, la prima del 2023. Dopo quasi due mesi di stop tutti di nuovo in campo mercoledì 4 gennaio, un infrasettimanale che dunque aprirà l’annata calcistica italiana. E sarà una lunga maratona: dalle 12:30 alle 22:30, dieci ore di partite no stop, suddivise in cinque fasce orarie (12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45), con due partite per fascia oraria. Si parte con Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria e si chiude con Udinese-Empoli e la partitissima Inter-Napoli. Di seguito il calendario completo con anche la suddivisione tv: il countdown alla ripresa del campionato è già cominciato.

MERCOLEDI 4 GENNAIO 2023

Ore 12:30 – Salernitana-Milan (DAZN e SKY)

Ore 12:30 – Sassuolo-Sampdoria (DAZN)

Ore 14:30 – Spezia-Atalanta (DAZN)

Ore 14:30 – Torino-Verona (DAZN)

Ore 16:30 – Lecce-Lazio (DAZN E SKY)

Ore 16:30 – Roma-Bologna (DAZN)

Ore 18:30 – Cremonese-Juventus (DAZN)

Ore 18:30 – Fiorentina-Monza (DAZN E SKY)

Ore 20:45 – Inter-Napoli (DAZN)

Ore 20:45 – Udinese-Empoli (DAZN)