Diamond League Xiamen 2024 oggi in tv con Gaia Sabbatini: orari e diretta streaming atletica

Manca sempre meno al via della Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera, con la prima tappa in programma sabato 20 aprile in Cina a Xiamen. Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per iniziare con il piede giusto questa stagione outdoor, che culminerà nei Giochi Olimpici di Parigi di luglio e agosto e negli Europei di Roma di giugno. In questo primo appuntamento è presente per l’Italia la sola Gaia Sabbatini, impegnata nei 1500 metri. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire le gare, che prenderanno il via alle 11.35 ora italiana.

STREAMING E TV – Tutte le tappe della Diamond League 2024 saranno visibili in diretta streaming integrale su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store sia iOS che Android). Inoltre, le gare saranno trasmesse dalle 13.00 alle 15.00 per gli abbonati su Sky Sport Arena (in streaming su Sky Go e Now), e in chiaro su Rai Sport + HD (in streaming su RaiPlay). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.