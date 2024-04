Feralpisalò-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Como, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini guidati da Marco Zaffaroni sono in piena lotta per la salvezza, ma per recuperare il gap dalle dirette avversarie hanno assolutamente bisogno di conquistare un successo. La squadra lariana, dal suo canto, è coinvolta nella serrata bagarre per ottenere la seconda posizioni in classifica, che significherebbe promozione diretta in Serie A. I padroni di casa arrivano da due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque e spera di tornare a fare i tre punti per alimentare le speranze di salvezza. La squadra ospite, invece, è reduce da quattro vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

