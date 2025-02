Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita Public Investment Fund (Pif) entra nel mondo della trasmissione sportiva televisiva e digitale. Lo fa attraverso Surj Sports Investment, società leader nel campo degli investimenti sportivi e controllata da Pif, il quale ha annunciato una collaborazione strategica con DAZN, una delle principali piattaforme globali di intrattenimento sportivo. L’accordo prevede l’acquisizione da parte di Surj di una quota di minoranza, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente l’ecosistema sportivo globale, in particolare in Arabia Saudita e nel Medio Oriente, come viene riportato in una nota ufficiale della piattaforma.

La partnership tra Surj e DAZN

Lanciata nel 2023, Surj Sports Investment ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per gli investimenti nello sport, non solo in Arabia Saudita, ma anche in tutta la regione del Medio Oriente. Alla ricerca di un partner ufficiale per la trasmissione di contenuti sportivi in diretta e on demand, Surj ha scelto DAZN, una piattaforma che è disponibile in oltre 200 mercati e offre eventi sportivi di alto livello. DAZN è riuscita a rivoluzionare l’esperienza di fruizione dello sport, permettendo agli appassionati di guardare, interagire e acquistare contenuti in modo semplice e coinvolgente. Questa collaborazione strategica aiuterà Surj a ripensare l’interazione dei fan con lo sport e garantirà vantaggi economici e sociali.

Un aspetto fondamentale di questo accordo è la creazione di DAZN Mena, una joint venture che aprirà nuove opportunità di trasmissione per il mercato sportivo saudita, accelerando l’accesso ai contenuti sportivi in diretta e on-demand. La partnership mira a consolidare l’Arabia Saudita come punto di riferimento per gli investimenti sportivi, capitalizzando la crescente domanda di trasmissioni sportive di qualità.

Le reazioni delle due parti dopo l’accordo

Soddisfazione per Danny Townsend, il Ceo di Surj Sports Investment, il quale ha dichiarato: “DAZN si è affermata come la piattaforma sportiva globale di riferimento, e grazie ai significativi successi che ha registrato negli ultimi anni, questa è un’opportunità davvero entusiasmante per portare più sport ai fan e al pubblico di tutto il mondo. Surj sostiene la leadership di DAZN e la nostra partnership accelererà la sua crescita e capitalizzerà la significativa e crescente domanda di trasmissioni sportive di alta qualità. Questo investimento ci aiuterà a realizzare il nostro obiettivo, quello di coinvolgere i fan, incoraggiare la partecipazione sportiva e sbloccare le opportunità di successo, oltre a valorizzare ulteriormente la regione come destinazione per gli sport di livello mondiale“.

Questo invece il commento di Shay Segev, il Ceo di DAZN: ”Noi siamo l’unica piattaforma di intrattenimento veramente globale dedicata allo sport, il che ci rende perfettamente posizionati per espandere anche all’Arabia Saudita l’accesso ai contenuti sportivi. Come parte della joint venture DAZN Mena, ci impegniamo a massimizzare la portata e l’accessibilità dello sport, offrendo al contempo la migliore esperienza di intrattenimento a una comunità globale di fan appassionati. Questa è una partnership fondamentale per il Gruppo, destinata a trasformare il panorama dell’intrattenimento sportivo in Arabia Saudita e nella regione in generale“.