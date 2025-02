Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata sulle proprie pagine cartacee da La Stampa. Secondo il quotidiano torinese, infatti, la Federazione italiana di Tennis e Padel (FITP) avrebbe formalizzato un’offerta monstre agli organizzatori del torneo Masters 1000 di Madrid per acquistare la settimana del torneo mille spagnolo. Sul piatto ci sarebbe qualcosa come 550 milioni di dollari per, di fatto, estendere la durata degli Internazionali BNL d’Italia a due settimane piene e complete, un fatto fin qui riservato esclusivamente ai quattro tornei dello Slam. E l’idea, non troppo celata, sarebbe quella di rendere il torneo di Roma il quinto Slam, anche se affinché l’appuntamento del Foro Italico diventi davvero il quinto torneo del Grande Slam servirebbe anche il benestare del Grand Slam Commitee, composto dalle organizzazioni dei quattro attuali Major, e sembra difficile si possa procedere in tal senso. Mai dire mai però, perché l’Italia può spingere sulle vittorie della Coppa Davis e sul fatto di avere il numero uno del mondo, oltre che un crescente numero di appassionati, amatori e praticanti.

LE PAROLE DI BINAGHI

“Credo che questa edizione la ricorderemo per molto tempo. Alla luce dell’esperienza dello scorso anno, almeno stavolta siamo sicuri al 100% che ci sarà perché non potrà infortunarsi come successo nel 2024”, ha spiegato il numero uno della FITP, Angelo Binaghi, intervenuto a “La Politica nel pallone” di Emilio Mancuso su Radio Rai Gr Parlamento: “A Sinner ho detto che tutto sommato deve essere contento di questa ingiustizia, nel senso che torna a essere un giocatore libero e può finalmente pensare a concentrarsi solo a quello che succede in campo. Il suo livello è così alto rispetto agli altri che rinunciare a qualche Masters 1000 durante l’anno può essere il giusto vantaggio da dare agli altri”. E tornando proprio all’edizione del 2025 degli Internazionali: “Ci stiamo preparando adeguando il site per quanto riguarda superficie, tribune e servizi, portandole in linea con i massimi tornei mondiali. La vendita si è impennata negli ultimi giorni. Quando il nuovo centrale? Spero nel 2028, è da oltre 12 anni che chiediamo che questo centrale possa essere adeguato”.

Ma c’è dell’altro. Secondo quanto racconto da Tennis Magazine e riportato da Eurosport, la Federtennis avrebbe anche intenzione di ampliare lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”, accanto all’Olimpico, dove solitamente si disputano gare di atletica, ma non solo. All’interno dell’iconico stadio circondato dalle famose statue, potrebbero sorgere tre nuovi campi, tra cui quello che diventerebbe secondo per gerarchia soltanto al Centrale del Foro. Il nome, rivelato dalla testata web e riportato da Askanews, sarebbe “Supertennis Arena”, con una capienza di 6.500 posti.