Darderi-Navone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Challenger 175 Cagliari 2024

Luciano Darderi sfiderà Mariano Navone nel match valido per la semifinale dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024, torneo in corso sulla terra rossa. Match decisamente intrigante, che potrebbe valere ben più di una semifinale challenger, per quanto molto ricco. Due giocatori che fino a pochi mesi fa ottenevano ottimi risultati proprio sul circuito “minore”, ma che in questo inizio di 2024 non hanno patito affatto il balzo negli ATP. Sul rosso sono due clienti ostici per chiunque e qui a Cagliari puntano al titolo. C’è un precedente giocato poche settimane fa a Bucarest, con vittoria in due set di Navone. Ma si erano affrontati a febbraio in quel di Buenos Aires con vittoria di Darderi. In totale i precedenti sono quattro e in perfetta parità.

