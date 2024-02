Bundesliga 2, sospesa Amburgo-Hannover: striscione shock dei tifosi ospiti (FOTO)

E’ stata sospesa al 53° minuto la partita tra Amburgo e Hannover, valida per la 21^ giornata del campionato di Zweite Bundesliga 2023/2024. Gli ospiti conducevano 3-2 quando l’arbitro ha interrotto la gara, mandando i giocatori negli spogliatoi. Il motivo? I tifosi dell’Hannover hanno esposto uno striscione con il volto del loro presidente Martin Kind all’interno di un mirino. L’uomo non ha mai avuto buoni rapporti con la tifoseria per via della sua gestione e i sostenitori del club hanno espresso il proprio disappunto in maniera decisamente forte.

Aggiornamento: dopo circa 20 minuti di stop, il gioco è ripreso.