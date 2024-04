Cagliari, Bonato: “Dopo la sconfitta contro la Lazio è iniziato un nuovo campionato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, ha parlato della stagione del Cagliari e del cosiddetto ‘turning point’: “La svolta c’è stata dopo la sconfitta con la Lazio. Il presidente ha voluto rinnovare la fiducia all’intero staff, invitando tutti a dare il 100%. E’ stata una scossa importante per ripartire con nuove prospettive. Da lì è iniziato un nuovo campionato con risultati che ci hanno permesso di tornare in piena lotta per salvarci. L’augurio è di proseguire su questa strada nelle ultime partite“.

Bonato ha poi raccontato: “Guardando il calendario, avevamo sensazioni negative, ma abbiamo messo in campo il nostro meglio: dopo la sorpresa, ora bisogna confermarci. Saremo chiamati a giocarcela fino in fondo visto che quest’anno la lotta salvezza è allargata“. Il ds ha poi rimandato a fine campionato anche i discorsi sul futuro dei calciatori, come Mina e Gaetano: “I ragionamenti li faremo a bocce ferme: dipenderà dalla categoria in cui giocheremo“.