LIVE – Crotone-Viterbese, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Alle 14:30 di domenica Crotone e Viterbese scenderanno in campo in occasione della trentatreesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Grande attesa per questa gara con le due squadre che occupano posizioni di classifica radicalmente diverse. Il Crotone è secondo e cerca un successo per ritrovare la vittoria dopo quattro pareggi consecutivi. La Viterbese è penultima e ha bisogno di punti salvezza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Crotone-Viterbese (ore 14:30)