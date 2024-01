Algeria-Burkina Faso oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa d’Africa 2024

Algeria e Burkina Faso scenderanno in campo alle 15:00 di oggi, sabato 20 gennaio 2024. Seconda giornata del girone D di Coppa d’Africa potenzialmente decisiva per le sorti della qualificazione di un gruppo che vede il Burkina Faso al primo posto a quota 3, seguita da Algeria (1) e Angola (1), con Mauritania a zero. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sportitalia (visibile in HD sui canali 60 e 560), oltre che in streaming sull’app e il sito dell’emittente. Sportface.it vi offrirà la cronaca della partita della seconda giornata del girone D.