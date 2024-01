Foggia-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Avellino, match dello Zaccheria valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra rossonera deve assolutamente tornare al successo tra le mura amiche se vuole continuare a sperare di ottenere un buon piazzamento in zona playoff. La compagine irpina, dal suo canto, va a caccia dei tre punti per provare a superare la Juve Stabia in vetta alla graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

