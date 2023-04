Crotone-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Giugliano, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo una grandissima stagione in cui sono stati battuti soltanto dal Catanzaro, vogliono chiudere al meglio la regular season per prepararsi ai playoff. La formazione ospite, dal suo canto, con un successo potrebbe assicurarsi un incredibile qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 23 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

