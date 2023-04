Calendario Coppa del Mondo Baku 2023 ginnastica ritmica: programma, orari e diretta tv

Il calendario della Coppa del Mondo di Baku 2023 di ginnastica ritmica, in programma da venerdì 21 a domenica 23 aprile: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Penultimo appuntamento nel circuito di World Cup 2023 prima della tappa finale a Milano. Tanta attesa per Sofia Raffaeli, reduce dalle cinque medaglie doro conquistate a Tashkent. Tra le individualiste saranno presenti anche Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, mentre saranno assenti le Farfalle causa dell’influenza che ha colpito alcune componenti del gruppo.

Diretta tv – Non è prevista copertura tv/streaming per l’All-Around, mentre le Finali di Specialità di domenica saranno trasmesse in diretta su LA7 (canale 29 del digitale terrestre) a partire dalle ore 10.

Calendario Coppa del Mondo Baku 2023 ginnastica ritmica

Venerdì 31 marzo

All-Around individualiste (palla, cerchio)

All-Around squadre (cinque cerchi)

Sabato 1 aprile

All-Around individualiste (clavette, nastro)

All-Around squadre: (palle e nastri)

Domenica 2 aprile

finali di specialità individualiste

finali specialità squadre