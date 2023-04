Roma-Feyenoord, Mourinho rincorre Slot e gli urla: “Napoli o City? Invece dovresti guardare noi” (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Lite tra José Mourinho e l’allenatore del Feyenoord Arne Slot. Il tecnico della Roma ha rinfacciato al collega olandese le frasi della vigilia dell’andata nelle quali aveva detto: “Roma? Sono onesto: preferisco vedere il Napoli o il Manchester City”. Lo Special One, dopo la vittoria di ieri all’Olimpico, lo ha inseguito nel tunnel degli spogliatoi ed è andato all’attacco, come visibile nel video di Kijk: “Tu guardi giocare il Napoli, ma dovresti guardare noi! Guardi il Napoli e il Manchester City, ma dovresti guardare noi!”. In alto ecco il video.