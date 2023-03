Crotone-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Catanzaro, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie C 2022/2023. I calabresi padroni di casa, reduci da una sola vittoria nelle ultime quattro gare, vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di consolidare il secondo posto in classifica. La capolista del girone C, dal suo canto, vuole centrare la quinta vittoria consecutiva per volare a diciassette punti di vantaggio sui rossoblù ed avvicinarsi ad un passo dalla promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 13 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport HD.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA