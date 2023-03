Milan-Salernitana stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Fiorentina valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Sarà San Siro il teatro del posticipo di questo turno di Serie A, in cui i rossoneri andranno a caccia di tre punti pesanti. Con le sconfitte di Roma e Inter e il pareggio della Lazio, i ragazzi di Pioli hanno l’opportunità di guadagnare terreno su tutte le dirette concorrenti per la corsa Champions. Guai però a sottovalutare la Salernitana di Sousa, squadra molto ostica e pronta a lottare su ogni pallone. La sfida è in programma lunedì 13 marzo alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Diretta su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.