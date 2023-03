Diffidati Milan-Salernitana, i rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Udinese

Archiviata la qualificazione ai quarti di Champions League, il Milan torna in campo al Giuseppe Meazza di San Siro per affrontare la Salernitana nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita molto importante per i ragazzi di Stefano Pioli che, dopo la sconfitta di Firenze, hanno l’occasione di riagganciare l’Inter, sconfitta venerdì dallo Spezia. In vista del prossimo turno contro l’Udinese, i rossoneri dovranno fare attenzione alle ammonizioni poiché nella lista dei diffidati figurano ben quattro giocatori: si tratta di Davide Calabria, Simon Kajer, Ante Rebic ed Olivier Giroud. Questi ultimi, in caso di cartellino giallo, salterebbero la gara contro i friulani.