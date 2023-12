Crotone-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Avellino, match dello stadio Ezio Scida valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine calabrese sta continuando ad inseguire le prime della classe e ora ha la grande occasione di portare a casa tre punti in uno scontro diretto. La squadra irpina, invece, vuole sportivamente tagliare le gambe ai suoi rivali, in modo tale da ridurre la concorrenza per il primo posto. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA