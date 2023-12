Eerste Divisie, De Graafschap-Jong PSV rinviata per maltempo: ecco cosa succede con le scommesse

E’ stato rinviato a data da destinarsi causa maltempo il match De Graafschap-Jong PSV, valido per la 20^ giornata di Eerste Divisie 2023/2024: ecco cosa succede con le scommesse. La partita si sarebbe dovuta giocare alle ore 20 di venerdì 22 dicembre, ma per via di un violento nubifragio che ha reso il campo impraticabile, è stato necessario il rinvio dell’incontro. Per quanto riguarda le scommesse, il regolamento è piuttosto chiaro: la quota del match sarà nulla se la partita non verrà recuperata entro 72 ore, in caso contrario (cioè disputa entro 72 ore) verrà pagata regolarmente.