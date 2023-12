Messina-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Monopoli, match dello stadio San Filippo Franco Scoglio valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra giallorossa è sempre alle prese con la lotta salvezza e va alla ricerca di preziosi punti tra le mura amiche. La compagine pugliese, dal suo canto, non sta disputando una grande stagione e spera di centrare un importante colpo esterno per risalire la china. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

