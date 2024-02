Cremonese-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Reggiana, match dello Zini valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Giovanni Stroppa sono in serie positiva e ora vogliono addirittura tentare l’assalto al primo posto occupato dal Parma. La compagine guidata da Alessandro Nesta, dal suo canto, spera di fare lo sgambetto ai lombardi per avvicinarsi alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

