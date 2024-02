Cittadella-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Parma, match del Tombolato valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver incassato due sconfitte consecutive, hanno assolutamente bisogno di rialzare la testa per restare in zona playoff. La capolista, dal suo canto, dopo aver sconfitto il Venezia, vuole allungare ulteriormente in testa alla classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

