Feralpisalò-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco òa data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Palermo, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa di Marco Zaffaroni, dopo il pareggio con la Reggiana, vogliono dare seguito ai risultati per continuare a sperare nella salvezza. La formazione rosanero di Eugenio Corini, invece, ha intenzione di continuare a scalare posizioni in classifica verso i primi posti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

