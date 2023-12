Cosenza-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Parma, match del San Vito Marulla valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine calabrese, dopo la sconfitta subita in casa del Cittadella, vuole riscattarsi davanti ai propri tifosi centrando tre punti contro una corazzata. I ducali di Fabio Pecchia, dal loro canto, sperano di tornare al successo dopo lo spettacolare pareggio con il Palermo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 dicembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

