LIVE – Cosenza-Parma 0-0, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Cosenza-Parma, match valido per la diciassettesima giornata di Serie B 2023/2024. Da una parte i calabresi in crisi di risultati ma con una classifica rassicurante, dall’altra la capolista ducale che vuole dare un altro segnale in chiave promozione diretta. Al San Vito-Marulla tre punti pesantissimi in palio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di sabato 16 dicembre.

COSENZA (3-5-2) 1 Micai; 13 Meroni, 23 Venturi, 6 Fontanarosa; 3 Rispoli, 98 Zuccon, 42 Voca, 34 Florenzi, 27 Martino; 30 Mazzocchi, 9 Tutino.

In panchina; 77 Marson, 12 Lai, 2 Sgarbi, 17 Cimino, 24 Viviani, 11 D’Orazio, 33 La Vardera, 20 Arioli, 10 Forte, 19 Crespi, 21 Zilli.

ALLENATORE Caserta.

PARMA (4-2-3-1) 1 Chichizola; 20 Hainaut, 3 Osorio, 39 Circati, 26 Coulibaly; 19 Sohm, 8 Estevez; 28 Mihaila, 10 Bernabé, 98 Man; 13 Bonny.

In panchina: 40 Corvi, 22 Turk, 14 Ansaldi, 77 Di Chiara, 4 Balogh, 23 Camara, 64 Cyprien, 27 Hernani, 15 Delprato, 9 Charpentier, 17 Colak, 21 Partipilo. ALLENATORE Pecchia.

Cosenza-Parma 0-0

64′ – Ritmi più bassi in questa fase, con il Cosenza in controllo del possesso

51′ – Traversa! Conclusione al volo di Florenzi, palla che scheggia il legno ed esce

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Occasione Cosenza! Cross di Voca, Mazzocchi va di testa a botta sicura: palla alta

41′ – INCROCIO DEI PALI! Gran tiro di Zuccon dalla distanza, palla sull’incrocio: Chichizola si ritrova la palla tra le mani

26′ – Tiro di Estevez dalla distanza: conclusione sopra la traversa

22′ – Occasione Parma! Man sfonda sulla destra e si presenta a tu per tu con Micai che mette la mano sul suo tiro ravvicinato da posizione defilata

21′ – Conclusione dalla distanza di Rispoli: palla alta

12′ – Giallo per Voca

6′ – INCREDIBILE SVOLTA! ROSSO A HAINAUT! DOPPIO GIALLO PER UN FALLO SU VOCA. PARMA IN 10

6′ – Bonny sbaglia un tocco per Man e sciupa una ripartenza

1′ – Si parte, fischio d’inizio

16:15 – Benvenuti! A breve si parte. Occasione fuga in vetta per il Parma