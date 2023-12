Potenza-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Messina, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Per gli ospiti il derby vinto contro il Catania è stato linfa vitale per continuare il buon periodo di forma e pensare alla salvezza che nella prima parte di stagione era apparsa come complicata. Dall’altro lato del campo, sabato 16 dicembre, ci sarà il Potenza che deve guardarsi dietro e deve iniziare ad inanellare punti per non inguaiarsi. Match che darà il suo tasto start dalle 16.15 con la diretta su Sky Sport 255 e NOW.

SEGUI IL LIVE