Cosenza-Parma in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Parma, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa sono ultimi in classifica ed hanno un disperato bisogno di tornare al successo per restare in scia alle dirette avversarie per la salvezza. I ducali, invece, dopo la vittoria contro il Perugia vanno a caccia di altri tre punti per rimanere nelle prime posizioni della classifica e magari avvicinarsi al secondo posto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 28 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA