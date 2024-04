Cosenza-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Palermo, match dello stadio San Vito Marulla valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra calabrese è in una situazione di classifica non molto tranquilla, per questo motivo ha bisogno di centrare i tre punti tra le mura amiche davanti ai suoi tifosi. La compagine allenata da Michele Mignani, dal suo canto, vuole fare il colpo in trasferta per consolidare il proprio piazzamento in ottica playoff. I padroni di casa sotto la gestione di William Viali stanno incontrando qualche difficoltà e hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite. I rosanero, invece, arrivano da una vittoria, tre sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque e hanno bisogno dei tre punt. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

