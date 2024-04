Albinoleffe-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Renate, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine bergamasca è agganciata al treno playoff, ma deve cercare di vincere più partite possibili da qui alla fine della stagione, in modo tale da rientrare tra le prime dieci della graduatoria. La formazione ospite, dal suo canto, deve vincere per evitare di essere risucchiata nella lotta per i playout. I padroni di casa sono reduci da quattro pareggi consecutivi e dalla sconfitta dello scorso turno e ora vogliono rialzare la testa per continuare a credere nei playoff. La squadra ospite, invece, nelle ultime cinque giornate ha collezionato due vittorie, due sconfitte e un pareggio e spera di restare davanti in classifica ad una diretta concorrente. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

