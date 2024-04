Corriere della Sera: investitori sauditi interessati all’Inter, il presidente Zhang tratta la cessione

Steven Zhang sta trattando la cessione dell’Inter a investitori dell’Arabia Saudita. A lanciare l’indiscrezione è il Corriere della Sera, che spiega come “il negoziato è condotto in prima persona dal presidente dell’Inter con l’ausilio delle banche d’affari Goldman Sachs e Raine, a cui da tempo è stato affidato l’incarico di lavorare al riassetto finanziario della società“. Il potenziale acquirente non è però l’ormai celebre fondo Pif, che negli ultimi tempi ha fatto grandi investimenti nel mondo del calcio, e dello sport in generale, bensì un membro nella cerchia della famiglia reale di Riad “che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed bin Salman“. Al momento non c’è ancora nulla di fatto, tuttavia la trattativa sembrerebbe ben avviata ed ha anche il via libera di Oaktree, impaziente che il presidente Zhang saldi il prestito di 250 milioni (più interessi) in scadenza il 20 maggio.